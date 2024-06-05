Легендарную украинскую бригаду вооружили наземными роботами 5.06.2024, 11:59

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Какие миссии они могут выполнять?

Военнослужащие 6-го батальона специального назначения 12-ой бригады специального назначения «Азов» Вооруженных сил Украины получили наземные роботизированные платформы украинского производства Sirko-S1, предназначенные для разведки, перевозки грузов и эвакуации раненых. Соответствующее видео опубликовал волонтер Игорь Лаченков в Facebook 5 июня.

Сообщается, что волонтерам удалось собрать для бойцов «Азова» 11,7 миллиона гривен. На эти средства были закуплены дроны, оборудование и автомобили. На обнародованном видео можно, в частности, заметить наземных роботов Sirko-S1. По словам волонтера, аппараты уже поступили в арсенал батальона.

На початку квітня ви донатили 6-му батальйону «Азова» 10 млн грн на обладнання, дрони та авто.



Вдалося зібрати 11,7 млн грн і тепер усе це майно надійшло до арсеналу батальйону, за що ми перед вами звітуємо.



Вдячний кожному, хто долучився і посприяв оснащенню новоутвореного… pic.twitter.com/8YKsDJ0uN9 — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) June 3, 2024

Что известно о дронах Sirko-S1

Как отмечает «Милитарный», наземная платформа Sirko-S1 разработана украинской компанией Skylab, которая является участником оборонного кластера Brave1. Sirko-S1 способен нести полезную нагрузку весом до 200 килограмм на расстояние до 2,5 километров. Аппарат оснащен тепловизором, системой лазерных дальномеров и камерой. Он имеет шифрованную связь для управления и видео, а также электрический привод на все четыре колеса с режимами регенерации энергии.

Робот может помогать военным эвакуировать раненых, проводить разведку позиций российских оккупантов, а также перевозить различные грузы, в том числе доставлять боеприпасы или провизию бойцам, которые находятся в горячих точках.

Сообщается, что на разработку Sirkо-S1 ушло около полугода. На данный момент роботизированная платформа находится на стадии серийного производства.