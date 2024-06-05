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«Белавиа» увеличивает число рейсов из Бреста в Москву

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  • 5.06.2024, 12:14
«Белавиа» увеличивает число рейсов из Бреста в Москву

Уже с июля.

С 1 июля самолеты «Белавиа» будут летать по маршруту Москва — Брест — Москва три раза в неделю, сообщила пресс-служба национального авиаперевозчика.

К рейсам по средам и субботам добавится рейс и по понедельникам:

- вылет из Москвы — 13.45, прибытие в Брест — 15.40;

- время вылета из Бреста — 16.25, прилет в Москву — 18.10.

Продолжительность полета из Бреста в Москву составляет 1 час 45 минут, из Москвы в Брест — 1 час 55 минут.

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