74-летний пенсионер из Хойников «оскорбил» 135 «должностных лиц» 2 5.06.2024, 12:30

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Анатолия Кирейчика осудили по ряду статей.

Гомельский областной суд в закрытом режиме рассмотрел 4 июня уголовное дело 74-летнего Анатолия Кирейчика. Его обвинили по ряду статей: ст. 188 УК («клевета»), ст. 369 УК («оскорбление представителя власти»), ст. 391 УК («оскорбление судьи либо народного заседателя») и ч. 2 ст. 295 УК («незаконное хранение боеприпасов»).

Судебный процесс начался 18 мая, роль судьи исполнял Евгений Шершнев, сообщают правозащитники.

По данным следствия, Анатолий Кирейчик с октября 2020 года по февраль 2022 года «систематически размещал комментарии под фотографиями представителей власти, где, «не стесняясь в выражениях, оскорблял, публично унижал и порочил их честь и достоинство». Во время обыска у него дома нашли боеприпасы. Пенсионер рассказал следователям, что коллекционировал их.

Ранее утверждалось, что Кирейчик «оскорбил» аж 135 должностных лиц — сотрудников КГБ, прокуратуры, милиции, Следственного комитета, Минобороны и судебной системы — и написал 1500 комментариев.

В итоге суд назначил три с половиной года колонии в условиях усиленного режима и штраф 100 базовых (4000 рублей).

Судом также решен вопрос о взыскании с обвиняемого в пользу потерпевших «морального вреда».