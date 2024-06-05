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«Работаю в банке, а первый раз вижу»

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  • 5.06.2024, 13:35
  • 5,642
«Работаю в банке, а первый раз вижу»

Белорус получил сдачу в магазине необычной монетой.

Белорус опубликовал в TikTok видео, в котором поделился интересной находкой: после похода в магазин ему дали сдачу редкой монетой номиналом в 2 рубля, пишет «Наша нива».

@andron.by #AndronBy #2рубля ♬ оригинальный звук - Andron.By

На видео мужчина показывает среди привычных нам монет такую, которую вы, вероятно, не видели — с изображением Брестской крепости.

«Смотрите, проверяйте сдачу после магазина. Бывает, что попадаются обычные «двоечки», а бывают необычные «двоечки», — говорит автор видео.

«Работаю в банке, первый раз вижу», — написала под видео одна из подписчиц.

«Я ищу такие с 2019 года, ни разу не попалась. Их вообще 6 видов с достопримечательностями каждой области, тираж вроде 25 тысяч каждой был. Вы — счастливчик!» — добавляет еще один пользователь.

Мужчине попалась памятная монета серии «Архитектурное наследие Беларуси», которую ввели в обращение в 2020 году. На сайте Национального банка Беларуси сказано, что комплект включает в себя 6 монет:

«Чечерская ратуша»;

«Костел бернардинцев. Будслав»;

«Борисоглебская церковь. Гродно»;

«Церковь Иоанна Крестителя. Камаи»;

«Коссовский дворец»;

«Здание городского театра. Могилев».

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