Минчанка на Citroen выполнила команду навигатора и резко подрезала автобус 2 5.06.2024, 13:45

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Оказалось, что у нее нет водительских прав.

В Минске бесправница подрезала автобус, из-за чего серьезные травмы получил пассажир. Женщина с места происшествия скрылась, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, днем 14 марта 38-летняя водитель Citroen ехала по проспекту Независимости. Женщина плохо ориентировалась в городе, поэтому использовала навигационную систему. Когда она проезжала регулируемый перекресток с улицей Городской Вал, звуковое оповещение приложения сообщило, что необходимо повернуть направо.

«Обвиняемая резко перестроилась в первую полосу прямо перед движущимся в ней автобусом. Несмотря на то, что водитель пассажирского транспорта применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. В результате аварии одному из пассажиров автобуса причинены тяжкие телесные повреждения. Женщина скрылась с места происшествия, просто поехав прямо», — рассказали в СК.

Установлено, что на момент аварии минчанка не имела права управления, а на Citroen не было выдано разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

Следователи квалифицировали ее действия по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).