«Кто-то высверлил дыры в стволах и запустил туда яд» 1 5.06.2024, 14:07

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Неизвестные отравили деревья в Молодечно.

В Молодечно напротив торгового центра «Тройка» с деревьями произошло странное: не распустились весной и высохли десятки деревьев. На место выезжала комиссия. Предварительно установлено, что кто-то сознательно решил уничтожить деревья, рассказывает kraj.by.

— Напротив торгового центра «Тройка» прямо на глазах буквально почернели деревья, которые были зелеными, — рассказывала местная жительница Валентина. — Таких там около 70 штук. Думаю, что их чем-то облили для того, чтобы уничтожить. Мои знакомые заметили это еще в воскресенье, а вчера я сама там проходила и убедилась в этом.

Валентина, которая живет недалеко от этого места, говорит, что раньше здесь водились совы.

— В конце мая и в начале июня здесь всегда пищали совята, — продолжает женщина. — В этом году их не слышно. И еще. Ели, стоящие ближе к проезжей части Великого Гостинца, остались зелеными. А ель, которая со стороны «Тройки», сохнет прямо на глазах.

Версия о том, что кто-то решил специально уничтожить деревья, казалась журналистам абсурдной, пока они не позвонили коммунальщикам. По словам начальника зелено-паркового хозяйства предприятия «Коммунальник» Галины Саулиди, предварительная версия именно такая.

— Я сегодня вместе с экологией выезжала на место. Кто-то высверливал дыры в стволах деревьев и запускал туда яд. Территория, на которой находятся деревья, не является землей общего пользования. Она закреплена за определенными лицами, которых я называть не буду, — пояснила Галина Саулиди.

Высказывать какие-то версии по поводу того, кому и зачем нужно уничтожать десятки деревьев в центре Молодечно, женщина отказалась:

— Я — работник «Коммунальника», а не следователь, чтобы выдвигать версии. Будем разбираться с привлечением милиции, — сказала она.