В Беларуси есть вакцины от энцефалита российского производства и европейского 1 5.06.2024, 14:57

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Сколько они стоят и чем отличаются?

В Беларуси доступны вакцины от энцефалита российского и европейского производств. Как пишет «Зеркало», об этом сообщил замглавврача Городской клинической инфекционной больницы Минска, главный внештатный инфекционист столицы Станислав Вельгин на пресс-конференции в Минске.

— Они немного отличаются по составу (от западного и восточного клещевого энцефалита). Более тяжело протекает именно восточный энцефалит. Раньше мы рекомендовали вакцинацию людям, которые отправляются в сплавы, в российские таежные леса, где и распространен восточный энцефалит. Сейчас можно это сделать любому желающему, — сказал Станислав Вельгин.

Информацию о наличии вакцин можно получить в Городском центре вакцинопрофилактики в детской инфекционной больнице, а также в центральных городских поликлиниках.

Стоимость российской вакцины ниже европейской. Так, в 11-й городской детской поликлинике Минска привиться российской вакциной «КЛЕЩ-Э-ВАК» можно за 27,58 рублей (одна процедура) или бельгийской «Тиковак Джуниор» — за 104,99 рублей.

Вакцинация против клещевого энцефалита проводится в три этапа, добавила главный инженер ГУ «Беллесозащита» Минлесхоза Светлана Марцута. Первая доза вводится в осенне-зимний период, вторая зимне-весенний период. Иммунитет начинает вырабатываться через две недели после приема первой дозы вакцины.

По экстренной схеме прививка от клещевого энцефалита включает две дозы с перерывом в 14 дней, третья доза через 5−12 месяцев, ревакцинация через 3−5 лет.

— Одной лишь вакцинации недостаточно. Необходимо соблюдать комплекс предупредительных мероприятий перед и после посещения лесов. Те же осмотры осуществлять. Прививки не дают нам полной защиты от энцефалита, — подчеркнула Марцута.