Польские таможенники раскрыли, где находят контрабандные беларусские сигареты 5.06.2024, 15:13

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Например, между рулонами минеральной ваты.

Сотрудники Подляской таможни рассказали о последних случаях обнаружения белорусских сигарет, поставляемых в Польшу контрабандой.

В железнодорожном пункте пропуска «Кузница» 15 тыс. пачек сигарет нашли в вагоне с минеральной ватой: коробки, обёрнутые чёрным полиэтиленом, были спрятаны между рулонами. Обнаружить их удалось с помощью рентгеновского сканера. Рыночная стоимость изъятых сигарет оценивается в 225 тыс. злотых.

В другом случае более тысячи пачек пытались незаконно провезти в автомобиле. Его остановили для проверки в Августове. Сигареты были спрятаны под полом, в колёсах, аккумуляторе и даже тормозных барабанах. Рыночная стоимость контрабандного груза оценивается в 15 тыс. злотых.

За рулём автомобиля был 34-летний гражданин Беларуси. Против него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит штраф. Кроме того, таможенники изъяли и сигареты, и машину.