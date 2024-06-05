Последняя услуга Си 1 Сергей Романов, planeta.press

5.06.2024, 15:17

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Дружба дружбой, а газовая махорка – врозь.

Что же, это действительно выглядит услугой Путину. Другое дело, что уж точно одной из последних, да и не для кремлевского начальника это все делалось.

Помните «вирусное» видео, на котором охранники Путина и Си обменивались многозначительными подозрительными взглядами у трапа путинского самолета в Пекине. «К тебе то я присмотрюсь, а пафосные босы пускай по церемонии». Вот так же и в российско-китайских отношениях.

Китайское гостеприимство, российское лебезение, но шкурные интересы на передовой всего и вся.

Взять хотя бы проект газопровода «Сила Сибири». Тут дружба дружбой, а газовая махорка – врозь. Россия была бы и рада продавать «голубое топливо» по собственным внутренним ценам, вот только война с Украиной требует все больше и больше ресурсов. А откуда их брать, как не с продажи углеводородов? 24 года путинизма – это о нефтегазовой игле и подкупе за вырученные средства части западного политикума, но точно не об инвестициях в будущее.

С расчетами в китайских банках тоже не все так просто. С одной стороны, Пекин демонстрирует полную лояльность, фразочки а-ля «дорогой друг», но и лишний раз под американские санкции подставляться не хочет.

От того, подстегиваемый фантомными болями по поводу «воссоединения» с Тайванем, предлагает «мирные планы», весьма альтернативные украинскому. Из общего с Киевом у китайской инициативы – только требования не применять ядерное оружие.

Уважения к международному праву там тоже не просматривается. Китайские товарищи еще бы «признание территориальных реалий» туда записали для пущего возбуждения песковских усов.

Зато на словах, мягко говоря, заимствуется украинский мирный план по противодействию агрессии России и натягивается на палестинский глобус. Вывод израильских войск из Сектора Газа, признание Палестинского государства, прекращение «военных преступлений» и – далее по списку. Коммунистический Китай – просто-таки заступник для всех обиженных и угнетенных колониалистами, которых подстегивает еврейское лобби.

С этим манифестом в Пекине обращаются ко всем на Глобальном Юге. Вместе со скандальным бразильским президентом Лулой. Тот тоже против Мирного плана Украины и ее президента Зеленского и подтанцовывает Китаю со всей своей карнавальной откровенностью.

А Китай заимствует не только американские технологии, но и украинские дипломатические усилия. Вместе с тем Пекин отвергает справедливые усилия Киева по установлению мира и, попутно, катается на измученном войной российском горбу.

Потому что «один пояс – один путь». В «многополярном мире» не место «великой России», что бы ни говорил Путин. Да, Россию будут подвешивать за канаты китайского дружелюбия, но не больше и не меньше стран «Глобального Юга».

Для стран «коллективного Запада» Поднебесная приготовила ловушку, с помощью которой старается заблокировать любую помощь Украине. Здесь усилия КНР будут и дальше прилагаться впустую, но это – цена всем увещеваниям и «миролюбивой» риторике китайских «друзей». Которые задушат в своих «однопоясных обьятьих» и Глобальный Юг, и локальную Россию. Которая была бы гораздо сильнее, не начни она войну против Украины.

Сергей Романов, planeta.press