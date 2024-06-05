Лукашенко решил не работать 1 5.06.2024, 15:52

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Поездка белорусского диктатора превратилась в отпуск.

Неделю назад правитель заявил, что не может уйти в отпуск в классическом его понимании. Но затем отправился в поездки, которые вполне тянут на статус туристических, пишет «Салiдарнасць»:

– Я воспринимаю отпуск как изменение ситуации, обстоятельств, режима жизни. Я не представляю, как можно лечь на пляже и жариться под солнцем. Я деревенский человек. С детства меня к этому не приучили. Это не мое. Мне нужно чем-то заниматься.

Эти слова Лукашенко, произнесенные 29 мая на заводе «Легмаш» в Орше, сегодня выглядят неслучайными. Как раз после них он «сменил обстоятельства», улетев в Улан-Батор и захватив с собой младшего сына и шпица Умку.

Там он ознакомился «с историей, самобытными традициями и обычаями народа Монголии». Среди прочего сходил в музей Чингисхана и поучаствовал в специально для него «воссозданном» общенациональном фестивале Наадам.

Проведя в азиатской стране несколько дней, Лукашенко перелетел в Иркутск. И первым же делом «ознакомился с красотами озера Байкал».

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев старался угодить как мог: «Знаю, что вы давно желали посетить Байкал».

Чтобы повеселить правителя, к нему вывели артистов фольклорного ансамбля Иркутского товарищества белорусской культуры и народного фольклорного ансамбля «Оберег».

Туризм Лукашенко разбавляется переговорами с местными властями. Рядовой белорус может только позавидовать: какой туроператор в состоянии организовать такой вояж, да еще за государственный счет?