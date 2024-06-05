Подчиненная Шуневича украла 35 тысяч рублей «Белорусского общества охотников и рыболовов» 7 5.06.2024, 16:29

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Игорь Шуневич

Суд вынес ей приговор.

Суд вынес приговор ведущему бухгалтеру «Октябрьской районной организационной структуры» объединения «Белорусскога общество охотников и рыболовов», которое возглавляет экс-глава МВД Игорь Шуневич. Женщину признали виновной в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Принимая наличную денежную выручку в виде вступительных и членских взносов, платы за членские билеты, а также выручку от реализации охотничьих путевок и иных документов, для помещения в кассу учреждения и последующего зачисления на расчетный счет, не в полном объеме отражала денежные поступления, часть денежных средств похитила и распорядилась ими по своему усмотрению», — говорится в материалах суда.

Сумма ущерба составила 35 027,45 рубля.

Ее приговорили к четырем годам лишения свободы с отсрочкой на два года: