Главком ВСУ Сырский приехал на передовую 1 5.06.2024, 17:01

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Александр Сырский

Он посетил Харьковское и Купянское направления.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в среду, 5 июня, посетил районы активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях.

В Telegram Cырский уточнил, что российские оккупанты продолжает наступательные действия на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях.

Он добавил, что оккупанты проводят активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часову Яру, чтобы взять под контроль эти два населенных пункта.

«В других направлениях враг проводит наступательные действия с целью растягивания линии активного фронта, сковывания наших войск и недопущения опрокидывания их на другие участки ведения боевых действий», — сказал он.

Сырский добавил, что в целом ситуация остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб.

На Харьковском направлении враг концентрирует свои главные усилия и пытается продвигаться в сторону Глубокое — Липке, но несет значительные потери и не имеет успеха, добавил главнокомандующий. В Волчанске, по его словам, главная задача ВСУ на этом этапе сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения украинских территорий.

Сырский подчеркнул, что сложная ситуация остается на Купянском районе, где россияне пытаются прорвать оборону украинских войск по двум направлениям.

«Моя задача — обеспечить это направление достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами, что позволит значительно укрепить оборону. При всей сложности ситуации, у нас есть шансы изменить обстановку в нашу пользу. И силы обороны делают для этого все возможное», — сказал он.

Сырский отметил эффективную работу большинства командиров и штабов. Он подчеркнул, что командиры ВСУ в полном объеме владеют обстановкой, умело используют все виды вооружения, в особенности ударные дроны всех типов.

Главнокомандующий поблагодарил за стойкость и мужество солдат, сержантов и младших офицеров.