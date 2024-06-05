В Беларусь идет неустойчивая воздушная масса из Западной Европы 1 5.06.2024, 17:24

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Прогноз погоды до конца недели.

6 июня погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами ожидаются грозы и сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем составит от +20°С по северо-западу до +27°С по юго-востоку республики. Атмосферное давление будет расти.

7 июня ночью в основном скажется влияние поля повышенного атмосферного давления, днем республика окажется в неустойчивой воздушной массе, распространяющейся с Западной Европы. Переменная облачность. Ночью местами по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +18..+25°С.

8 июня сохранится влияние неустойчивой воздушной массы. Переменная облачность. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром

в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +18..+25°С.