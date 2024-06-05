BBC: Будет ли наступление на Киев из Беларуси 1 5.06.2024, 17:54

На что способна армия Лукашенко.

Угроза «прямого вступления» вооруженных сил Беларуси в войну на стороне россиян нависает над севером Украины с 24 февраля 2022 года. Это, как и возможность повторной наземной атаки на Киев, — один из сценариев, который вынуждена постоянно учитывать украинская армия. Что собой представляет армия белорусов сейчас, узнавал Сергей Морфинов для ВВС Украина.

В медиапространстве тема «белорусской угрозы» актуализируется с определенной периодичностью и привязкой к событиям, вроде создания совместной региональной группировки войск Беларуси с Россией осенью 2022 года, военных учений или перемещений войск.

А также из-за заявлений Александра Лукашенко.

Параллельно белорусская пропаганда пытается продвигать образ «мощных вооруженных сил Беларуси», которые готовы воевать чуть ли не со всем восточным флангом НАТО и пробиваться через Сувальский коридор. Это вызывает по меньшей мере скепсис относительно воинственности армии без боевого опыта.

«Беларусь — закрытая страна. И по их видео трудно оценить реальную боеспособность армии. Но история показывает, что преуменьшать уровень противника угрожающе. Нужно всегда исходить из того, что он может быть значительно сильнее, чем кажется», — предупреждает главный редактор Defense Express Олег Катков в разговоре с BBC News Украина.

Что же собой сегодня представляет армия Беларуси, которая за последние два года получила от России комплексы С-400 и Искандер-М, а также, вероятно, тактическое ядерное оружие.

История вооруженных сил Беларуси

Современные вооруженные силы Республики Беларусь — потомок Белорусского военного округа СССР.

Как один из западных форпостов советской армии времен холодной войны, это было мощное формирование, которое на конец 1980-х насчитывало более 200 тыс. человек.

В него входили две танковые армии, одна общевойсковая и одна воздушная армия, а также многочисленные сухопутные дивизии, включая артиллерийские и ракетные части и бригады десантников и спецназовцев.

Также в Беларусь в разное время выводили часть подразделений Группы советских войск из Восточной Германии, например, 6-ю гвардейскую танковую дивизию.

Поэтому с распадом СССР новосозданная белорусская армия получила большое наследство советской техники и вооружений. Которое успешно экспортировала в течение 1990-х и 2000-х годов — аналогично тому, как это делала и Украина.

Часть же танков, БМП, БТР, САУ и другой техники, которая не была распродана, стала основой механизированных и артиллерийских частей независимой Беларуси или была законсервирована.

Количество бойцов армии Беларуси

По сравнению с огромным 200-тысячным Белорусским военным округом СССР нынешний размер армии Беларуси характеризуют как «компактный».

На пресс-конференции в 2023 году Александр Лукашенко заявил, что в условиях мирного времени белорусская армия насчитывает 75 тыс. человек.

Однако в 2022 году британский Международный институт стратегических исследований (IISS) оценивал количество белорусских военнослужащих в боевых подразделениях в 48 тыс. бойцов.

Вместе с гражданскими должностями (медики, водители, работники кухни) размер вооруженных сил Беларуси действительно может достигать 70-75 тысяч.

По словам министра обороны Беларуси Виктора Хренина в том же 2022 году, 60% его армии — контрактники. То есть достаточно большой остается часть срочников.

За два года количество боевого состава вряд ли могло ощутимо вырасти — независимые мониторинговые группы наращивания сил не фиксировали, а сам Александр Лукашенко регулярно уверяет, что «проводить мобилизацию я не собираюсь».

В то же время это не помешало ему на упомянутой прошлогодней пресс-конференции пригрозить, что в условиях войны Беларусь сможет нарастить количество своей армии до полумиллиона.

Как оценивает белорусский негосударственный сайт «Зеркало», даже с учетом резервистов и других силовиков (милиции), выйти на 500 тыс. «штыков» для вооруженных сил выглядит нереалистичной задачей — как с точки зрения обеспечения такого количества оружием и техникой, так и с точки зрения того, выдержит ли это экономика страны.

Боеготовность даже имеющихся 50 тысяч военных многими обозревателями оценивается скептически — никто из них не участвовал в реальных боевых действиях (даже в качестве миротворцев).

В январе 2022 года после беспорядков в Казахстане «Белорусская батальонно-тактическая группа» вылетела туда в рамках операции ОДКБ для патрулирования нескольких объектов. Но и тогда в боевых столкновениях белорусские военные участия не принимали, а самой большой трудностью один из участников назвал ветер в степи.

Также известно, что белорусские власти привлекали военных (в частности 5-ю отдельную бригаду специального назначения) к подавлению протестов в Минске в 2020 году. Но и это вряд ли можно считать боевым опытом.

Основные же активности армии — это участие в учениях вроде «Танкового биатлона» в России или недавние авиационные учения с теми же россиянами.

Командир белорусского Полка имени Кастуся Калиновского в составе ВСУ Денис (Кит) Прохоров считает, что реально готовыми к боевым действиям являются около 5 тысяч военных РБ.

Однако, даже несмотря на общие скептические оценки по количеству и боеготовности, вооруженные силы Беларуси — это регулярная армия, которая имеет свою структуру и различные виды тяжелого вооружения.

Структура белорусской армии

Основа нынешней белорусской армии — четыре механизированных бригады, две бригады десантников, а также Силы спецопераций (ССО).

Именно десантников и спецназовцев провластные медиа чаще всего показывают в пропагандистских роликах, которые должны символизировать «силу и боеготовность».

Типичные видео о белорусских десантниках мало изменились с 1990-х — часто на них показывают разбивание твердых предметов о голову под музыку или акробатические фигуры с флагами.

Кроме того, вооруженные силы Беларуси имеют ощутимую артиллерийскую и ракетную компоненту: две артиллерийских бригады, четыре зенитных ракетных бригады и три зенитных ракетных полка, одну ракетную и одну реактивно-артиллерийскую бригаду.

Авиация сосредоточена на трех главных авиабазах (Барановичи, Лида и Мачулищи) и объединена в одну структуру с ПВО, зенитными ракетными и радиотехническими войсками.

Есть еще транспортные войска, а также различные вспомогательные подразделения: инженерные, связь, РЭБ, радиационная, химическая, биологическая защита (РХБ).

Имеет Беларусь и свою тероборону — «Территориальные войска». Они должны созываться на случай войны или военного положения, с 2022 года регулярно проводятся сборы и «проверки боеготовности» теробороны, которые, впрочем, не являются масштабными. На недавние апрельские учения вызвали три тысячи военнообязанных.

Вооружение белорусов

Большинство белорусской бронетехники — наследие советской армии. В частности это касается танков.

В 2020 году московский Центр анализа стратегий и технологий в докладе под названием «Союзники» так писал о Беларуси: «Формально страна имеет на вооружении 1276 танков, но подавляющее большинство из них находится в резерве (на консервации — ред.). В строю лишь 446 танков Т-72Б и Т-72Б3, которые и составляют основу парка действующих частей. Но даже эта цифра выглядит завышенной».

Танки Т-72Б, являющиеся основой танкового парка, — это модернизация советского основного танка, созданная в середине 1980-х.

Т-72Б3 — более новая российская модернизация (с 2011 года и позже). Впрочем, таких машин, по разным оценкам, у белорусов только около двух десятков.

В то же время Беларусь разработала тепловизионные прицелы Сосна-У, которые устанавливаются в том числе и на Т-72Б3.

Также сама Беларусь пытается с 2022 года модернизировать свои Т-72Б до версии Т-72БМ2 с упомянутыми прицелами Сосна-У и противокумулятивными решетками.

Что касается танков, которые находятся на консервации, то это в основном старые Т-72А начала 1980-х. Как пишет оппозиционный сайт Belsat, в 2022 году Беларусь передала более сотни таких танков России для войны в Украине.

Олег Катков обращает внимание, что зафиксированные эшелоны расконсервированных белорусских танков, отправленных России, могут быть лишь частью от того, что реально передано россиянам.

«Вопрос в том, какие танки вывозились в Россию — не были ли они сняты с действующих белорусских бригад. Как и по боеприпасам — сколько их осталось для артбригад?» — обращает внимание Катков.

Кроме танков, механизированные части белорусов оснащены БМП-2. Это гусеничная боевая машина пехоты, которая разрабатывалась в СССР с 1970-х.

Точное количество БМП-2, которые находятся в строю в армии, неизвестно. Оно может составлять несколько сотен.

Впрочем известно, что десятки таких машин также отправились россиянам в 2022 году.

В то же время белорусские механизированные бригады и подразделения ССО получают от России более новые БТР-80 и БТР-82, хотя, вероятно, в меньших количествах.

Параллельно конструкторы разрабатывают собственный бронетранспортер Volat V2, который позиционируется как исключительно белорусская разработка. Это колесный БТР, на который могут быть установлены различные боевые модули — например, от тех же БМП-2 с 30-мм пушкой или же модуль Адунок-БМ-30 (30-мм пушка 2А42 со спаренным пулеметом ПКТ).

Военные обозреватели оценивают Volat V2 как перспективную разработку, «объективно лучше всего, что может предложить Кремль» в этой нише боевых бронированных машин.

«Однако надо понимать, что до серийных количеств Волату еще далеко», — отмечает Олег Катков.

Но едва ли не самой известной современной разработкой белорусского оборонпрома является «аналог HIMARS» — ракетная система залпового огня Полонез-М с дальностью до 300 км.

Полонез-М считается главным достижением белорусского оборонпрома, хотя создан в сотрудничестве с Китаем.

Система использует китайские ракеты А200 и А300, которые могут лететь по усложненной квазибаллистической траектории. В комплекс входят пусковая установка с восьмью ракетами, командная и транспортно-заряжающая машины — все на базе восьмиколесных тягачей МЗКТ-7930 Астролог, которые производятся в Минске.

Пропаганда подает Полонез как грозное оружие, которое должно сдерживать всех «агрессоров», которые осмелятся напасть на Беларусь.

Впрочем, по данным IISS, вооруженные силы имеют только шесть таких комплексов.

Полонезов мало, и вряд ли они могут сыграть решающую роль в конфликте. Пусть они и имеют дальность 300 км, но Украину и так ежедневно забрасывают баллистическими ракетами, говорит главный редактор Defense Express.

Кроме описанного вооружения, белорусская армия имеет также многочисленные образцы вооружения советского производства: ОТРК Точка-У, тяжелые самоходные установки Мста-С, Гиацинт-С, Гвоздика, самоходные минометы Нона, залповые системы БелГрад (белорусская модернизация Градов), Смерч, Ураган, противовоздушные зенитные комплексы Тунгуска, Бук-МБ (белорусская модернизация Буков), С-300 и Тор-М2.

Показательной стала передача россиянами Беларуси после 2022 года новейших комплексов С-400 и «Искандер-М» — об «Искандерах» Лукашенко пытался договориться с Кремлем еще в 2009 году.

Военно-воздушные силы представлены советскими истребителями МиГ-29 и штурмовиками Су-25, несколькими более новыми российскими многоцелевыми истребителями Су-30СМ, ударными вертолетами Ми-24 и новыми Ми-35, а также транспортной авиацией (Ил-76, Ан-26, Ми-8).

Тактическое ядерное оружие

О передаче Беларуси тактического ядерного оружия Владимир Путин заявил весной 2023 года, и уже с прошлого лета начали появляться сообщения, что ядерные боеголовки уже там.

Собственно, упомянутые ракетные комплексы Искандер-М и могут быть носителями ядерного оружия. Как и штурмовики Су-25, о соответствующей модернизации которых заявляли в Минске.

IISS обратили внимание, что с Искандерами-М, чья дальность достигает 500 км, угроза тактического ядерного оружия распространяется уже не только на Польшу и балтийские страны (для которых она теоретически существовала и раньше из Калининградского эксклава РФ), но и на Румынию, Венгрию, Словакию и небольшую часть Чехии.

А также большую часть Украины — теперь и с севера. То есть ядерное оружие в Беларуси с соответствующими носителями — это геополитический вызов, который использует Россия.

«Так Россия уничтожила сразу несколько базовых договоров о нераспространении ракет определенной дальности», — говорит Олег Катков.

«В то же время неизвестно, реально ли Минск „получил“ ядерное оружие — то есть заряды и возможность их использования по своему усмотрению», — добавляет он.

Собственно, большинство обозревателей считают, что «красная кнопка» этих боеголовок все равно в Москве. Несмотря на все заявления Лукашенко, что «это наше дело с Путиным».

Вступит ли Беларусь в войну напрямую

Собеседник BBC Украина, который уехал из Беларуси после 2020 года, но поддерживает связь с бывшими согражданами, говорит, что, по его впечатлениям, по крайней мере в начале полномасштабного вторжения белорусские военные в основном были против того, чтобы их армия напрямую вступала в войну в Украине.

Это же подтверждает и главный редактор белорусского сайта Хартия-97 Наталья Радина (также находится за пределами Беларуси): «Они, конечно, не хотят воевать, это я точно могу вам сказать. Если пойдут, то пойдут исключительно по приказу и под принуждением, но прекрасно зная, какие будут последствия участия в этой войне».

Впрочем, Олег Катков обращает внимание, что нельзя не учитывать четыре механизированные бригады и две бригады ВДВ при поддержке еще двух артиллерийских бригад, которые может выставить Беларусь как ударные силы.

«Если поставим вопрос, где они могут пойти в наступление, то увидим довольно сложный участок для любых наступательных действий: ограниченное количество дорог, много труднопроходимых лесов и болот».

То есть при таких условиях, а также учитывая подготовку ВСУ и «реалии поля боя» современной войны, массовое использование бронетехники выглядит не очень вероятным и рациональным.

«Но наступление России на севере Харьковщины показывает, что активные наступательные действия можно вести с минимумом бронетанковой компоненты», — отмечает Олег Катков.

И резюмирует о возможности прямого вступления Беларуси в войну: «Такая вероятность есть. Она не нулевая. Находиться в иллюзиях, что «этого не произойдет, потому что это ИПСО» — угрожающе для Украины. Именно поэтому Украина держит вдоль границы соответствующие силы».