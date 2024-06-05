Жители Нидерландов работают меньше других европейцев 5.06.2024, 17:50

Статистика.

Нидерландцы работают меньше других европейцев: в среднем 32,2 часа в неделю. Такие данные приводит европейское статистическое агентство Евростат.

В среднем в ЕС работают 36,1 часа в неделю.

По подсчетам Евростата, наряду с Нидерландами меньше всех в Европе работают в Австрии (33,6 часа ) и Германии (34).

А вот самая длинная рабочая неделя — в Греции (39,8 часа). Лишь ненамного от нее отстают в Румынии (39,5), Польше (39,3) и Болгарии (39,0).

Отметим, что европейские страны и города активно исследуют возможность введения четырехдневной рабочей недели. Например, сотрудники французских министерств смогут при желании перейти на такую схему работы.