Белорусы в этом году реже проходят техосмотр авто 2 5.06.2024, 18:17

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В основном технический осмотр оформляют физлица.

Владельцы авто в Беларуси в этом году реже проходят технический осмотр автомобилей.

Так, с января по май в стране выдано почти 647,7 тыс. разрешений на допуск транспорта к участию в дорожном движении.

Как сообщает «Белтехосмотр», это на 6,5% меньше, чем за такой же период прошлого года. В 2023-м количество разрешений достигло почти 692,9 тыс.

В частности, в мае водители получили 143,9 тыс. разрешений. Это на 3,2% меньше, чем за аналогичный период минувшего года – 148,7 тыс.

При этом на электромобили в мае 2024-го оформлено 474 разрешения. С начала года количество таких документов составило более 8 тыс.

Отметим, что техосмотр проходят в основном физические лица: их доля в мае – 84,8%.

С 2022 года в стране заработала система фотофиксации непройденного техосмотра на камеры скорости.

Если щелкнула камера, на первый раз водителю пришлют предупреждение. Во второй раз – штраф 0,5 базовой величины.

Причем если в один день авто попалось на несколько камер, то оштрафуют как за один раз. А после придется отдавать на штрафы по две базовые.

Если остановит ГАИ – штраф до трех базовых величин. Обычно тем, кто попался впервые за год, выносят предупреждение. Повторно в течение года за отсутствие техосмотра придется заплатить штраф от двух до пяти базовых.

Напомним, что сейчас базовая величина составляет Br40.