FT: «Газпром» не восстановит экспорт газа в ближайшие 10 лет 1 5.06.2024, 18:19

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Потенциальные поставки газа в Азию не смогут компенсировать утраченный экспорт в Европу.

«Газпрому» в течение по крайне мере десяти лет вряд ли удастся восстановить продажи газа, утраченные после 2022 года, пишет Financial Times со ссылкой на отчет, подготовленный для руководства российской энергетической группы в конце 2023 года.

Согласно прогнозам исследования, к 2035 году экспорт газа компании в Европу составит в среднем 50–75 млрд куб. м в год, что составляет лишь треть от уровня, который был до 2022 года.

Компания в отчете пишет, что новый газопровод в Китай, «Сила Сибири-2», поможет частично компенсировать потерянные объемы европейского экспорта, однако его пропускная способность составляет всего 50 млрд куб. м в год, а цены в КНР намного ниже европейских, передает FT. При этом соглашение о его строительстве еще не достигнуто.

«Основным последствием санкций для «Газпрома» и энергетической отрасли является сокращение объемов экспорта, которые будут восстановлены до уровня 2020 года не ранее, чем в 2035 году», — следует из документа, на который ссылается газета.

По оценкам из отчета «Газпрома», российский экспорт сжиженного природного газа (СПГ) вырастет с 40,8 млрд куб. м в 2020 году до 98,8–125,8 млрд куб. м в 2035 году и составит около половины от общего объема экспорта газа, что увеличит влияние НОВАТЭКа, крупнейшего и производителя СПГ в России, и других энергетических компаний. Строительство терминалов СПГ на восточном побережье России могло бы диверсифицировать экспорт за пределы Китая, передает FT.

Из отчета следует, что программа по производству газовых турбин внутри России обойдется по меньшей мере в 100 млрд руб. и займет не менее пяти лет, а «Газпрому» будет трудно профинансировать свою инвестиционную программу без существенного увеличения доходов. FT пишет также про зависимость российской газовой отрасли от турбин западного производства, которые используются для выработки электроэнергии, сжатия и транспортировки газа. В документе сказано, что российским производителям еще предстоит воспроизвести ключевые компоненты для производства турбин.