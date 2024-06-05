В Барановичах девушка хотела обнять «Бэмби», а та ее оплевала

В Барановичах девушка хотела обнять «Бэмби», а та ее оплевала2
- 5.06.2024, 18:30
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Момент попал на видео.
Девушка при посещении зооландшафтного парка в Барановичах попыталась обнять самку пятнистого оленя. В ответ животное совершенно неблагородно и неблагодарно ее оплевало. Видео с оленем опубликовала сама посетительница парка. За сутки оно собрало 1,2 млн просмотров.
«Я хотела обняться, а она…», — написала героиня ролика.
В видео девушка кормит «Бэмби», а затем тянется к животному руками, после чего получает плевок в лицо.
Отметим, что пятнистые олени, их еще часто называют «декоративными оленями», плюются довольно часто. Некоторые это объясняют это тем, что они относятся к подотряду жвачных и имеют сложную систему пищеварения, а кто-то убежден, что это из-за их характера.
@im.youlia Я хотела обняться, а она… 🤣#барановичи #диприз #дипризбарановичи #дипризпарк #дипризпаркживотных #кудасходитьбарановичи #паркживотныхбарановичи #паркживотныхдиприз ♬ оригинальный звук - Юлия 💗