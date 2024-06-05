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Белоруса подозревают в создании финансовой пирамиды на 2,4 миллиона

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  • 5.06.2024, 18:44
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Белоруса подозревают в создании финансовой пирамиды на 2,4 миллиона

Брестский «Мавроди» обманул десятки белорусов.

35-летнего брестчанина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным СК, у частной лизинговой компании, директором которой был мужчина, в 2022 году начались финансовые трудности. Тогда он начал брать деньги в долг под проценты у своих знакомых.

Составлялись договоры займа и расписки, но в ряде случаев деньги передавались по устной договоренности.

«После этого мужчина перестал выходить на связь, деньги тратил на личные нужды либо погашал долги по предыдущим займам», — пишет СК.

Сообщается о 34 потерпевших, которые передали мужчине более 2,4 миллиона рублей. Следователи считают, что обманутых может быть больше, и просят их откликнуться.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), мужчина под стражей.

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