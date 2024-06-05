В Ляховичах «заблудился» пчелиный рой 5.06.2024, 19:17

Пришлось вызывать специалиста.

Во вторник, 4 июня, в центре Ляховичей заметили рой пчел. Он облепил клумбу. Пришлось вызывать специалиста-пчеловода, сообщает «Ляхавiцкi веснiк».

Рой — естественный способ размножения пчелиной семьи. В процессе роения одна колония разделяется на две или более отдельных колоний. Чаще всего это происходит весной, но иногда роение происходит и позже.

Иногда такой рой называют «заблудившимся», но это не совсем верно — насекомые ищут новое место обитания.