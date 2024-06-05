Украина провела политические консультации с Китаем в Пекине 5.06.2024, 19:29

Детали.

Украина и Китай 5 июня в Пекине провели политические консультации на уровне заместителей глав МИД. Об этом проинформировал пресс-центр внешнеполитического ведомства Украины.

Отмечается, что украинскую сторону на консультациях представлял первый замглавы МИД Андрей Сибига, китайскую – замглавы МИД КНР Сунь Вейдун.

Кроме того, состоялась встреча со спецпредставителем КНР по вопросам Евразии Ли Хуэем, а также заместителем заведующего международным отделом ЦК КПК Чэнь Чжоу, добавили в украинском МИД.

Отмечается, что китайской стороне рассказали о подготовке к Глобальному саммиту мира, который в середине июня пройдет в Швейцарии.

«Украинская сторона выразила надежду, что участие КНР в мероприятии могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине, – сказано в сообщении. – Сибига подчеркнул, что единственной основой для достижения такого мира является формула мира президента Владимира Зеленского».

Как указали в МИД, украинская и китайская стороны подчеркнули «важность соблюдения принципов Устава ООН и международного права».

«Как было отмечено сторонами, взаимное уважение к территориальной целостности является фундаментом двусторонних отношений Украины и Китая», – говорится в сообщении.