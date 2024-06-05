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Карты МТБанка больше не будут пополнять на почте

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  • 5.06.2024, 19:41
Карты МТБанка больше не будут пополнять на почте

При этом снять наличные с «пластика» в почтовом отделении получится.

В отделениях «Белпочты» нельзя будет пополнить карточки МТБанка.

Так, данная опция не будет работать в Минске, Витебске, Бресте, Могилеве, Гродно, Гомеле, Мозыре, Бобруйске и Барановичах.

При этом возможность получить наличные рубли с этих карт сохранится, сказано на сайте банка.

Также пополнить карты без комиссии наличными по-прежнему можно в кассах отделений, пунктах обмена валют, инфокиосках МТБанка, а также в киосках других банков через ЕРИП по номеру договора.

Отметим, что МТБанк также ввел дополнительную плату за обслуживание карт в евро для бизнеса.

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