Фицо сделал первое заявление после покушения 7 5.06.2024, 19:45

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Роберт Фицо

Премьер Словакии сообщил, что не испытывает ненависти к стрелявшему.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сегодня, 5 июня, впервые выступил с заявлением относительно покушения на него.

На своей странице в Facebook, премьер-министр опубликовал 14-минутное видео, где рассказал, как он реагирует на покушение на свое убийство.

«Для меня настало время сделать первый шаг, и это прощение. Я не испытываю никакой ненависти к неизвестному, который стрелял в меня», - сказал он.

Фицо также добавил, что не будет требовать возмещения ущерба и подавать против нападавшего иск. Он также отметил, что не считает, что это нападение сумасшедшего-одиночки. Наоборот, Фицо связал нападавшего Юрая Цинтулу с оппозицией, сказав, что тот является оппозиционным активистом.

В то же время Фицо сообщил, что планирует вернуться к работе уже этим летом. По его словам это произойдет на рубеже июня и июля.