Литва разрешила белорусам ввозить продукты в открытых упаковках и товары для личного пользования 1 5.06.2024, 20:04

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Литовская таможня выпустила разъяснения.

Литовская таможня выпустила разъяснения, что можно будет провезти в страну из Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Запрет не распространяется на товары, перевозимые транзитом, а также товары, которые предназначены только для личного использования во время поездки (т.е. упаковки были вскрыты)», — говорится в сообщении.

В литовской таможне уточнили, что запрет также не распространяется на продукты, необходимые в путешествии — но они также должны быть в открытых упаковках.

Напомним, с 3 июня правительство Литвы ввело новый перечень товаров, которые запрещены для импорта из Беларуси и России. В список попали живые животные, мясо и субпродукты, рыба, молоко и продукты из него, яйца, натуральный мед, растения, овощи, фрукты, кофе, зерновые, крупы, масло, напитки, табачные изделия и другие продукты — всего более 2800 позиций.

Из-за этих санкций на границе с Литвой возникли проблемы — в литовских пунктах пропуска им предлагали выбрасывать продукты, напитки (в том числе обычную воду), сигареты, лекарства и прочие товары, даже те, которых нет в ограничительном списке. В комнатах досмотра образовались горы из выброшенных продуктов.