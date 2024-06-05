Синоптик объяснила возникший смерч над Минском 5.06.2024, 20:45

Это явление довольно редкое для нашей страны.

Инженер-синоптик Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Юлия Лучинович объяснила возникший смерч над Минском в среду, 5 июня, передает БелТА.

По словам специалиста, сейчас около Минска находится слабовыраженный центр циклона, сформированного во влажной и теплой воздушной массе более южных широт. Она добавила, что хотя контрасты температур 5 июня незначительные, под одним из грозовых облаков с низко расположенной нижней границей, сложились благоприятные условия для развития слабого смерча.

— Это явление довольно редкое для нашей страны, — уточнила Лучинович.

Она также отметила, что на европейской территории России 40% смерчей как раз происходят в июне. Чаще всего это случается в промежутке с 17.00 до 18.00. Синоптик сообщили, что россияне проводили подобного рода исследования, которые дали возможность вывести подобную статистику.

— У нас условия схожи, так как мы рядом располагаемся.