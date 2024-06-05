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Макрон поедет в Швейцарию на мирный саммит по Украине

  • 5.06.2024, 20:52
Макрон поедет в Швейцарию на мирный саммит по Украине
Эмманюэль Макрон

Франция намерена оказать «свою политическую и дипломатическую поддержку».

Президент Франции Эмманюэль Макрон примет участие в мирном саммите по Украине, который пройдет в Швейцарии в июне, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Помимо военной помощи Киеву «в долгосрочной перспективе» Франция намерена оказать «свою политическую и дипломатическую поддержку», сказали там (цитата по Franceinfo).

Елисейский дворец также анонсировал подписание Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским двух соглашений на общую сумму €650 млн, средства пойдут в том числе на поддержку критически важной инфраструктуры Украины, в первую очередь энергетической. В пятницу, 7 июня, французский и украинский лидеры встретятся в Париже.

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