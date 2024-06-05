Спецдокладчица ООН по Беларуси подготовила новый отчет о ситуации с правами человека 6 5.06.2024, 21:21

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Спецдокладчица ООН по Беларуси подготовила новый ежегодный доклад о ситуации с правами человека. Ситуация с правами человека в Беларуси в последний год ухудшилась на фоне вступления страны в новый избирательный цикл. Об этом говорится в новом ежегодном отчете спецдокладчицы по Беларуси Анаис Марин, который опубликован на сайте ООН, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Марин представила обзор основных проблем в сфере прав человека в Беларуси в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года. В докладе говорится о том, какие репрессии применяются против белорусов как внутри страны, так и за рубежом. Особое внимание уделено проблеме целенаправленного искоренения всех независимых объединений в стране с 2021 года, включая организации и инициативы гражданского общества, политические партии, профсоюзы, коллегии адвокатов и религиозные организации.

Смерти в местах лишения свободы

За последний год в Беларуси в местах заключения как минимум двое осужденных по политическим мотивам, вероятно, умерли из-за медицинской халатности. Причем вскрытие ни одного из умерших не проводилось.

Спецдокладчица отметила также, что поступали многочисленные заявления об особо жестоком обращении с заключенными, попавшими за решетку по политически мотивированным делам. Автор доклада обеспокоена тем, что содержание под стражей наносит значительный ущерб здоровью большинства этих людей и приводит к госпитализациям и в некоторых случаях даже к смертям. Она получила показания бывших заключенных, которые подтвердили серьезное, возможно, необратимое ухудшение здоровья многих политических заключенных, например, потерю зрения и зубов, которые, предположительно. произошли в результате умышленно навязанного недоедания и жестокого обращения, а также из-за ненадлежащего или несвоевременного оказания медицинской помощи.

В отчете также говорится, что Анаис Марин получила многочисленные сообщения об отказе в предоставлении надлежащей медицинской помощи и ухода в тюрьмах и исправительных колониях, в том числе в случаях опасных для жизни и в случаях, когда осужденные страдают от неизлечимых болезней.

Спецдокладчица ознакомилась с заявлением МИД Беларуси, которое опровергает утверждения об ужесточении условий содержания некоторых заключенных, и в котором сказано, что все заключенные получают необходимую медицинскую помощь. Однако из-за того, что беларусские власти не хотят сотрудничать с ООН по этому вопросу и из-за того, что не проводятся расследования этих случаев, спецдокладчица отметила, что не может игнорировать поступившие сообщения и считать их необоснованными.

Вмешательство в частную жизнь экс-политзаключенных под видом «профилактики»

Анаис Марин в своем докладе также рассказала о том, что получила сообщения о преследовании со стороны милиции тех людей, кто был осужден по политически мотивированным обвинениям и отбыл наказание. По ее данным, силовики ежедневно посещают их дома и каждую неделю вызывают их в милицию для «профилактических мероприятий», которые включают в себя «профилактические беседы» и просмотр документальных фильмов о «вреде» политического активизма. Делается это под прикрытием статьи 28 Закона № 122-З от 4 января 2014 года, которая допускает «профилактический надзор» после освобождения осужденных до погашения судимостей.

Спецдокладчица считает, что такие меры равносильны произвольному вмешательству в частную жизнь и жилье и нарушают статью 17 Международного пакта о гражданских и политических правах. Также такой «надзор» со стороны милиции может представлять собой жестокое психологическое обращение в нарушение статьи 7 этого Пакта.

«Белорусский язык как признак политической нелояльности»

Кроме того, Анаис Марин получила информацию о том, что белорусский язык все чаще воспринимается как признак политической нелояльности. В связи с этим по указанию руководства или из-за опасения дискриминации от него отказываются в пользу русского в сферах государственного управления, образования, культуры и СМИ. По имеющимся у спецдокладчицы данным, в колониях изымается литература на белорусском языке, а к заключенным, говорящим по-белорусски, относятся более строго, чем к русскоговорящим.

Спецдокладчица напомнила, что «языковые меньшинства имеют право использовать свой язык в соответствии со статьей 27 Международного пакта о гражданских и политических правах, статьей 30 Конвенции о правах ребенка, ратифицированной Беларусью 1 октября 1990 года, и Декларацией о правах людей, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, 1992 года».

Анаис Марин в своем докладе выразила сожаление по поводу ухудшения ситуации в сфере прав человека в Беларуси. Особенно ее обеспокоили репрессивные меры, направленные против людей внутри и за пределами страны. Как отмечается в докладе, беспрецедентное подавление свободы объединений с 2020 года привело к уничтожению независимых объединений и зачистке гражданского пространства от «нежелательных лиц» за их предполагаемую нелояльность к властям.

Она повторила рекомендации, которые давала в предыдущих докладах. Кроме того, спецдокладчица призвала правительство Беларуси начать оперативное, эффективное, беспристрастное и прозрачное расследование всех случаев смерти в местах лишения свободы; немедленно положить конец жестокому обращению в местах содержания под стражей и оперативно и эффективно расследовать все предполагаемые случаи жестокого обращения с заключенными, чтобы привлечь к ответственности виновных, а потерпевшим предоставить компенсацию.

Также она рекомендовала белорусским властям отменить статью 411 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения. Среди рекомендаций — также перестать вмешиваться в частную жизнь бывших заключенных под видом «профилактических» мер.