Тайвань запретил поставки сырья для производства боеприпасов в Беларусь 6.06.2024, 1:00

Запрет касается и РФ.

В правительстве Тайваня решили запретить экспорт нитроцеллюлозной продукции в Россию и Беларусь для недопущения ее использования в оружии РФ. Он вступит в силу с 14-го числа.

Об этом заявило Минэкономики Тайваня, сообщает Central News Agency.

«Поскольку в стране есть только один производитель нитроцеллюлозы с содержанием азота ниже 12,2%, а основными странами-экспортерами являются США и Япония, влияние нового контроля не будет значительным», - пишут журналисты.

После запрета 8 марта этого года в Россию и Беларусь экспорта 77 станков, таких как электроэрозионные машины, Управление международной торговли Министерства экономики добавило нитроцеллюлозную продукцию для запрета экспорта в Россию.

Чиновники объяснили, что нитроцеллюлоза является ключевым компонентом бездымного пороха, и что как в ЕС, так и в США существует экспортный контроль над ней.

«Тайвань изначально имел экспортный контроль над нитроцеллюлозой с содержанием азота более 12,2%, а добавление нитроцеллюлозы с содержанием азота менее 12,2% на этот раз имеет целью усилить контроль, чтобы не стать лазейкой в международном контроле», - говорится в материале.

При этом только Taiwan Nitro Co производит нитроцеллюлозу с содержанием азота менее 12,2%, которая в основном продается в США, Японию и Вьетнам и используется как клей для металла, дерева, кожи, поэтому новая спецификация контроля не окажет значительного влияния на тайваньские заводы.