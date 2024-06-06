Зеленский встретился с эмиром Катара 6.06.2024, 3:14

Что обсуждали.

Президент Владимир Зеленский 5 июня провел встречу с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Катаре, где обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира. Об этом Зеленский сообщил в Телеграмме.

«Катар. Провел встречу с Эмиром шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Спасибо за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и всех ключевых резолюций ООН по осуждению полномасштабной российской агрессии. Поддержка Катаром Украинской формулы мира важна», - отметил глава государства.

Зеленский сообщил, что во время встречи рассказал о подготовке Глобального саммита мира, одной из тем которого станет освобождение пленных и депортированных украинцев.

Президент также поблагодарил за содействие в возвращении в Украину насильственно вывезенных Россией детей. Кроме того, стороны договорились продолжить сотрудничество по этому направлению.

«Рассчитываем на дальнейшую солидарность Катара с нашим государством в этот исторический момент», - подчеркнул Зеленский.