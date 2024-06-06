Путину не нравится победа ни Байдена, ни Трампа на выборах в США 6.06.2024, 6:02

Российский правитель не ожидается изменений в политике Вашингтона.

Российский правитель Владимир Путин пожаловался, что грядущие президентские выборы в США вряд ли приведут к изменениям в их политике в отношении Москвы.

Об этом он сказал во время встречи с представителями информационных агентств в Санкт-Петербурге вечером 5 июня.

Путин считает, что действующий президент США Джо Байден – «политик старой школы», и когда ему не понравились действия российского правителя, «он потом в определенной степени начал меня даже атаковать», а значит, «он предсказуем».

Что же касается потенциального второго президентства Дональда Трампа, Путин напомнил, что тот «начал вводить какие-то массированные санкции в отношении России» и вышел из Договора о ракетах средней и малой дальности.

«Поэтому сказать – я говорю совершенно искренне, – что мы считаем, что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике – я бы так не сказал. Мы так не думаем. Думаем, что ничего по сути такого серьезного не произойдет», – констатировал Путин.