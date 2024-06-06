Дроны разбомбили НПЗ в Ростовской области РФ 6.06.2024, 7:37

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Масштабное возгорание тушат пожарным поездом.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что пожар распространился на площади 50 кв. м, а к его тушению привлекут пожарный поезд.

В Новошахтинске Ростовской области РФ горит нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил российский телеграм-канал Mash.

«ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Новошахтинске Ростовской области. Предварительно, БПЛА», — говорится в сообщении.

Как утверждает телеграм-канал со слов местных жителей, до этого были слышны взрывы — вроде бы работало ПВО.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что сейчас на месте пожара работают экстренные службы.

«В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется», — написал Голубев.

Позже он уточнил, что огонь распространился на площади 50 кв. м.

«К тушению привлечено около 120 человек и 15 единиц техники. Работы были остановлены из-за повторной атаки, личный состав отведен на безопасное расстояние. Готовится применение пожарного поезда», — подчеркнул Голубев.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ пока не комментировали информацию.