Россияне начали спешную эвакуацию семей с Южного берега Крыма 6.06.2024, 7:43

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К чему они готовятся?

Планомерное уничтожение корабельно-катерного состава и удары высокоточным оружием по другим военным объектам врага на территории Крымского полуострова заставили изрядно понервничать оккупантов. В то, что Силы обороны Украины дадут россиянам спокойно «хозяйничать» на захваченной территории, уже не верит никто.

Более того, за последнюю пару недель зафиксирована новая волна «эвакуации» семей российских военных из АРК – причем в этот раз уже и с Южного берега.

Что сейчас происходит в Крыму – говорится в материале OBOZ.UA.

Защита моста и дырявая ПВО

Особые усилия российских оккупантов сегодня направлены на защиту Крымского (Керченского) моста. Вдоль него они выставили старые баржи – в надежде, что боновые заграждения остановят украинские морские дроны, в проливе ежедневно дежурят несколько военных катеров.

Оккупанты спешно отправляют семьи из Крыма на материк, теперь уже и с «безопасного» Южного берега: к чему они готовятся

Плюс ко всему российские оккупационные войска перебросили дополнительные системы противовоздушной обороны в район города Керчь. Но с нею у россиян уже большие проблемы из-за недавнего уничтожения их средств ПВО, в том числе зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Теперь же, по данным партизанского движения «Атеш», оккупанты начали строить защитные экраны на дорогах для того, чтобы скрыть свои средства противовоздушной обороны.

Сильно занервничали россияне и после ударов по паромам «Авангард» и «Конро Трейдер». Это они восприняли как недвусмысленный сигнал и признак готовящегося нового удара по мосту, так как именно паромы остались бы единственным вариантом для перевозки людей и грузов через Керченский пролив после разрушения железной дороги.

"Было много противоречивой информации, что Крымский мост якобы уже не используется Россией для снабжения своей группировки войск, однако это не так. Грузы точно продолжают перебрасывать по нему. Просто оккупанты пытаются создать эдакую дымовую завесу (в переносном смысле), чтобы преуменьшить значение моста, но нашу разведку не обманешь», – говорит собеседник OBOZ.UA в Силах обороны Украины.

Оккупанты спешно отправляют семьи из Крыма на материк, теперь уже и с «безопасного» Южного берега: к чему они готовятся

А наш источник в Керчи утверждает, что две недели назад оккупанты запретили своим родным ездить по Крымскому мосту (чтобы попасть в Россию и/или обратно на полуостров). «Опасаются, что в любой момент украинцы могут нанести ракетный удар. Причем паника дошла уже до того, что во время проезда по мосту на поезде пассажирам запрещается выходить в коридор вагона», – поделился он.

«Изгнание из рая»

Неспокойно россиянам сегодня на всей территории Крымского полуострова, который они захватили в 2014 году. За 10 лет оккупации им так и не удалось уничтожить партизанское движение и убедить всех местных жителей, что «Россия тут навсегда». Именно потому ФСБ в последнее время усилила террор крымчан, подозревая всех поголовно в помощи Силам обороны Украины.

«Тут развился целый институт доносчиков, оккупанты различными методами принуждают людей стучать друг на друга. Эфэсбэшники планомерно выстраивают свою агентурную сеть, в том числе пытаются это сделать среди крымских татар, которых они больше всего опасаются. Но пока что их главные глаза, если можно так выразиться, – это переехавшие на полуостров и ассимилировавшиеся россияне», – рассказал наш собеседник в украинской спецслужбе.

А граждан страны-агрессора тут действительно много. Их засилье особенно ощущается в Севастополе, который считается базой Черноморского флота РФ. Но после успешного прореживания до уровня флотилии отсюда уже уехало много как семей оккупантов, так и просто «залетных».

«Удары по тем же десантным кораблям действительно вызвали панику среди россиян. Часть офицерского состава (выжившего) быстро отправили своих жен и детей на материк – в Россию», – говорит наш источник в Севастополе.

Сегодня волна «изгнания из рая» (раем россияне называют Крым, где целебный климат, море и много фруктов) прокатилась уже и по Южному берегу (ЮБК), до недавнего времени считавшемуся довольно безопасным. После успешного поражения в мае объектов российской базы ПВО на горе Ай-Петри все изменилось. Теперь о переезде задумались уже и осевшие в Ялте родственники российских офицеров.

«Некоторые оккупанты – военные и сотрудники спецслужб – ранее попривозили сюда жен с детьми, а также своих родителей. Последних чаще селят не в городе, а в близлежащих поселках – в них намного комфортнее жить, особенно если это частный дом. Но сейчас стали выставлять на продажу объекты, причем это точно не коренные местные жители, а именно понаехавшие россияне. Правда, в агентствах недвижимости говорят, что «не по бросовым ценам». Мол, россияне вложились в жилье, в его ремонт и хотят удачно продать. Но есть сомнения, что это у них получится», – рассказала собеседница OBOZ.UA в Ялте.