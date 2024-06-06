Самолет «Белавиа» прилетел в Грузию с опозданием из-за неполадок с наддувом кабины 4 6.06.2024, 8:19

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Проблемы возникли прямо в полете над территорией РФ.

У «зубролета» белорусского авиаперевозчика «Белавиа» возникла проблема с наддувом кабины на рейсе в Грузию. В результате неисправности Embraer E195LR (EW-400PO), выполнявший рейс из Минска в Кутаиси в ночь с 2 на 3 июня, прибыл в аэропорт назначения с отклонением от расписания на полчаса, сообщает телеграм-канал об авиации «ОтВинта».

«Зубролет» Embraer ERJ-195. Минск, 12 декабря 2018 года. Фото: TUT.BY

Как уточняет AVIAINCIDENT, еще в воздушном пространстве России экипаж самолета доложил диспетчеру о проблемах с наддувом. Было принято решение следовать по альтернативному маршруту через Казахстан. Сигнал срочности не объявлялся.

В Кутаиси авиатехники устранили неисправность, и обратный рейс проходил уже по штатному маршруту.

Ситуацию «ОтВинта» прокомментировал специалист — командир воздушного судна. Он рассказал, что подобные проблемы с частичными отказами прибора наддува кабины (поддержания в кабине определенного давления независимо от высоты полета) случаются по всему миру и на всех типах самолетов.

— Теперь конкретно по Е-195 «Белавиа». На высоте 31 000 футов (9449 метров. — Прим. ред.) экипаж, скорее всего, зафиксировал некорректную работу прибора наддува, выразившуюся в падении давления в кабине ниже установленных пределов. Набор высоты до 34 000 футов (10 363 метра. — Прим. ред.) предполагал дальнейшее снижение давления в кабине ниже пороговых значений, что связано напрямую со здоровьем пассажиров (и автоматического срабатывания табло «надеть кислородные маски» с выпадением масок из гнезд), — объяснил эксперт.

По его словам, экипаж принял «абсолютно грамотное решение» продолжить полет на большей высоте по обходному маршруту.

— Подобный случай не является инцидентом, — добавил пилот.

Напомним, «Зубролет» Embraer ERj — 195LR, рассчитанный на 107 пассажиров, — второй лайнер из воздушного парка «Белавиа», в 2018-м забрендированный Wargaming. Первый получил прозвище «танколет», и недавно на нем уже закрасили название компании в связи с истечением срока аренды рекламы. Скоро такая же судьба должна постичь и «зубролет».