Грустная Скабеева признала, что война в Украине пошла не по плану 16 6.06.2024, 8:28

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Россия не способна повышать ставки.

Новость о том, что Запад позволил Украине использовать поставленное вооружение для ударов по РФ, вызвала тревогу в Москве.

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева была вынуждена признать, что путинская «спецоперация» пошла не по плану. Грустная Скабеева обрисовала россиянам печальные перспективы в эфире своего ток-шоу «60 минут», передает Диалог.UA.

Пропагандистка признала, что попытка «демилитаризовать» Украину привела к обратному. Сегодня Силы обороны Украины имеют возможности и средства для ударов по России. И каждый раз, когда путинский режим решает повышать ставки в этом конфликте, он ухудшает собственное положение.

«Обратите внимание, Белгород в этот радиус (поражения РСЗО HIMARS - ред.) попадает целиком, а еще Валуйки, Волоконовка и Уразово. Официально Байден дал согласие на удары по России только американскими РСЗО «Хаймарс», но сути дела это не меняет. Сегодня «Хаймарс», завтра GLSDB, послезавтра ATACMS с дальностью 300 км. А там ограничения снимут и с американских истребителей F-16, которые летом появятся в Украине. Именно в этом и заключается поэтапное управление эскалацией. Побеждает в этой игре тот, у кого больше возможностей для повышения ставок. Сначала Киев получал каски, затем ПТРК, потом артиллерию, танки, РСЗО, ПВО «Пэтриот», крылатые ракеты… Сначала будут наносить удары аккуратно (...) по командным пунктам, узлам связи и складам с боеприпасами. Как только мы ответим, а мы ответим, НАТО и Пентагон, вероятно, переключатся на новые цели», - рассказала кремлевская пропагандистка.