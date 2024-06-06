ВСУ «выдавливают» оккупантов из Харьковской области 6.06.2024, 8:41

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Украинские военные ужесточили контратаки.

Силы обороны Украины не дают российским оккупантам достичь продвижения в Харьковской области, и, вероятно, ужесточили контратаки в регионе.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российские оккупанты 5 июня продолжили наступление на Липцевском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 4 и 5 июня украинские войска отразили российские штурмы вблизи Липцев. Главнокомандующий генерал-полковник Александр Сырский 5 июня заявил, что захватчики сосредотачивают основные усилия на Липцах и Глубоком.

5 июня около Волчанска и в его пределах продолжались бои, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

По словам Сырского, ВСУ на Волчанском направлении пытаются нанести максимальные потери оккупантам и постепенно вернуть территорию.

Российские «военкоры» утверждали, что 5 июня украинские силы усилили контратаки в районе Волчанска и вблизи него, а глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что ВСУ недавно отбили неуказанные позиции в городе.

Гамбарашвили добавил, что Силы обороны полностью контролируют центральный и восточный Волчанск, но российские захватчики контролируют значительную часть северного Волчанска.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины 5 июня обнародовали аудиоперехват, в котором российский военный заявил, что путинские войска сосредоточивают группировку неустановленной численности вблизи Грайворона Белгородской области.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 мая заявил, что войска РФ готовятся к новым наступательным действиям и сосредотачивают группировку неустановленного размера около украинской границы в 90 км северо-западнее Харькова, вероятно, в районе Грайворон-Борисовка-Пролетарский на западе Белгородской области.

В отчете отмечается, что глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов неоднократно предупреждал о возможности наступательных действий россиян в направлении Золочева, но замечал, что по состоянию на 1 июня войска РФ еще не сосредоточили «ударную группировку» в этом районе.

«Участок Грайворон - Борисовка - Пролетарский, в частности, предлагает российским войскам возможность начать наступательные действия на юг в направлении Золочева и Богодухова (также к северо-западу от города Харьков) или к западу в направлении населенных пунктов Сумской области вдоль трассы Р-45, которая соединяет Богодухов с Сумами», - говорится в материале ISW.

Аналитики Института добавляют, что не наблюдали «конкретных индикаторов», свидетельствующих о том, что войска РФ, вероятно, начнут наступательные операции в направлении Сумской области, а не в направлении Харькова.

«Сосредоточение в районе Грайворона может способствовать наступательным операциям в любом направлении», - добавляют в ISW.