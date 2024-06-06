Известный писатель и поэт Сергей Жадан вступил в ряды бригады «Хартия»
- 6.06.2024, 9:10
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Номинант Нобелевской премии проходит обучение.
Номинант Нобелевской премии, украинский писатель и поэт Сергей Жадан официально подтвердил, что вступил в ряды 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия».
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Вступил в ряды 13-й бригады НГУ «Хартия». Прохожу обучение. Служу украинскому народу», - написал он.
Сергей Жадан стал лауреатом ряда международных премий. В частности, немецкой премии Анны Арендт «за политическое мышление», шведской премии имени Курта Тухольского, премии свободы от немецкого фонда Франка Ширрмахера и других.
Польская Gazeta Wyborcza объявила Сергея Жадана человеком 2022 года. В том же году Комитет литературоведческих наук польской академии наук выдвинул харьковского поэта Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.