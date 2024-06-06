закрыть
6 июня 2024, четверг, 10:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Известный писатель и поэт Сергей Жадан вступил в ряды бригады «Хартия»

  • 6.06.2024, 9:10
  • 1,822
Известный писатель и поэт Сергей Жадан вступил в ряды бригады «Хартия»

Номинант Нобелевской премии проходит обучение.

Номинант Нобелевской премии, украинский писатель и поэт Сергей Жадан официально подтвердил, что вступил в ряды 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия».

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Вступил в ряды 13-й бригады НГУ «Хартия». Прохожу обучение. Служу украинскому народу», - написал он.

Сергей Жадан стал лауреатом ряда международных премий. В частности, немецкой премии Анны Арендт «за политическое мышление», шведской премии имени Курта Тухольского, премии свободы от немецкого фонда Франка Ширрмахера и других.

Польская Gazeta Wyborcza объявила Сергея Жадана человеком 2022 года. В том же году Комитет литературоведческих наук польской академии наук выдвинул харьковского поэта Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос
Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев