Механик с 56-летним опытом рассказал о простом методе проверки подержанных автомобилей 6 6.06.2024, 9:18

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Благодаря этому можно безошибочно купить «честное» авто.

Один из самых популярных автомобильных экспертов Скотти Килмер поделился несколькими способами, с помощью которых водители могут быть уверены, что покупают «честный» подержанный автомобиль.

В недавнем видео Скотти предполагает, что водители часто могут узнать, был ли ранее поврежден интересующий их подержанный автомобиль, проверив его магнитом, пишет Daily Express.

Он посоветовал: «Сегодня я собираюсь показать вам, как можно определить, что машина попала в аварию, потому что это не всегда так очевидно, как это повреждение панели. Теперь люди часто делают плохую работу с кузовом с помощью Bondo (самоклеящегося наполнителя), но Bondo не магнитится. Итак, если вы приклеите магнит, и вместо того, чтобы приклеиваться вот так, он просто отвалится, вы знаете, что этот автомобиль потерпел крушение».

Позже в видеоролике Скотти предложил водителям также обратить внимание на зазоры между панелями, отметив, что несоответствия также являются признаком того, что автомобиль ранее был поврежден.

Он продолжил: «Еще один проверяет зазоры в кузове. Посмотрите на зазор здесь, ключ от машины подходит прямо сюда. Затем проверьте другую сторону багажника багажник. В этом случае ключ даже близко не приближается к размеру отверстия, поэтому мы знаем, что он сломан».

В видео Скотти с помощью ключа от машины примерно измеряет зазоры по обе стороны крышки багажника автомобиля, отмечая, что с одной стороны они были намного больше, чем с другой.

Неравномерные зазоры - обычное явление на автомобилях с запасными частями, поскольку во многих случаях трудно привести панели в соответствие с их первоначальным стандартом.

Это может быть не только признаком того, что автомобиль попал в аварию, но и большие зазоры в панелях также могут пропускать воду, что со временем может вызвать ржавчину.