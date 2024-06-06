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Украинские морпехи в Волчанске взяли в плен группу российских штурмовиков

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  • 6.06.2024, 9:29
  • 4,202
Украинские морпехи в Волчанске взяли в плен группу российских штурмовиков

ВСУ провели молниеносную контратаку.

Защитники Украины показали видео с группой российских захватчиков, попавших в плен ВСУ. Это произошло в районе города Волчанск на севере Харьковской области.

Ролик утром в четверг, 6 июня, обнародовал Telegram-канал 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского ВМС Вооруженных сил Украины. Точная дата съемки не называется.

«В ходе молниеносной контратаки морпехов-белинковцев в Волчанске нашими воинами была взята в плен группа российских штурмовиков. Пополняем обменный фонд, чтобы вернуть наших братьев с российских пыточных! Слава морской пехоте Украины!» – написали в 36 ОБрМП.

На видео видно пятерых военнослужащих Российской Федерации. Оккупанты имели при себе военные билеты и жетоны ВС РФ.

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