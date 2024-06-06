«Разрешили взять с собой одну сигарету» 1 6.06.2024, 9:49

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Как белорусы теперь проходят литовскую границу.

С 3 июня 2024 года Литва ввела запрет на ввоз более чем 2800 товаров из Беларуси и России. В их числе широкий перечень продуктов питания, сигареты, алкоголь и некоторые другие товары. Под запрет попал не только импорт, но и продукты, ввозимые для личного пользования. Однако затем стало известно, что если товаром пользуются в дороге, а его упаковка вскрыта, то ввозить его можно.

Путешественникам, у которых в багаже оказывается «запрещёнка», приходится съедать её на месте или выбрасывать.

Многие белорусы едут через Литву в Польшу и другие страны Европы. Таможенные органы Литвы отдельно пояснили, что транзит указанных товаров через её территорию не запрещён. Доказать, что Литва не является конечным пунктом следования, проще тем, у кого есть билет в третьи страны или оплачена там бронь отеля. Однако некоторым белорусам, которые ехали в Польшу через Литву, всё-таки пришлось выбросить «запрещённые» товары.

Беларусы, которые пересекали белорусско-литовскую границу после введения запрета, рассказали MOST, как это было. Имена собеседников изменены.

«Честно ответила, что у меня в рюкзаке только вода и вкусняшки для детей»

Татьяна выехала с двумя детьми в сторону Литвы рано утром 3 июня и о нововведениях узнала только при пересечении границы.

Я не везла ничего особенного, в чемодане были только личные вещи. Но я разволновалась, что придётся выбросить еду, которую я взяла детям в дорогу. Дело было даже не в том, что они останутся голодными. Просто я всегда беру с собой всякие «Чупа-Чупсы», сухарики, кукурузные палочки, чтобы им было не так скучно ехать. Когда они что-то грызут, то хотя бы заняты делом и молчат, а не балуются и не дерутся друг с другом.

Слава Богу, никого из нашего автобуса сильно не досматривали, в сумки не залезали. Сотрудники на границе только спрашивали, а люди сами уже что-то доставали и выбрасывали. Там стояла пара столов, полностью заваленных продуктами: алкоголем, коробками конфет, йогуртами, бутылками с водой.

Надо сказать, что пограничники не жестили, вели себя довольно вежливо. Но люди всё равно нервничали и злились, потому что никто заранее не знал, что так будет. Меня спросили, что я везу. Я честно ответила, что у меня в рюкзаке только вода и вкусняшки для детей. Удивительно, но меня ничего не попросили выбросить.

«Закинула таблетки в детский рюкзачок — и это прокатило»

Алеся с 5-летней дочкой въезжала в Литву 4 июня. С собой помимо стандартного багажа у неё были шоколадки «Спартак», шесть пачек таблеток от аллергии и перекус для ребёнка. В отношении медицинских препаратов Литва не вводила новых ограничений, но Алесю тревожила прежняя норма, касающаяся ввоза без рецепта препаратов, которые в Литве продаются по рецепту. В приграничных чатах писали, что контроль за ввозом лекарств ужесточили, поэтому Алеся нервничала.

— Больше всего я переживала за таблетки. Я везла их для мужа, он аллергик, а в Беларуси этот препарат стоит значительно дешевле, чем Европе, поэтому мы закупаемся им при любой возможности. Я закинула таблетки в детский рюкзачок, который был на спине дочки — и это прокатило. Естественно, ребёнка никто не досматривал. Понимаю, что рисковала. Наверное, во второй раз я бы так уже не сделала. Чемоданы особо не смотрели, поэтому шоколад, который там лежал, тоже благополучно переехал через границу. А вот ссобойку — печенье, орехи, сок — пришлось выбросить. Нам разрешили оставить только бутылку воды. Один мужчина сокрушался, что пришлось выложить все сигареты. Ему разрешили взять с собой только одну штуку. Кстати, пассажирам нашего автобуса, которые ехали транзитом, разрешили всё оставить при себе.

«Многие выбрасывали часть продуктов просто для вида»

Сергей ехал через Литву в Польшу, литовскую границу пересекал на машине. Он заранее отслеживал ситуацию в телеграм-чатах, поэтому купленный в подарок польским друзьям алкоголь решил с собой не брать.

— Я взял только сладости, чтобы порадовать детей, которые соскучились по белорусским вкусняшкам. Подумал, пронесёт — так пронесёт. А нет — так не так жалко выбросить. Подъезжая границе я понял, что дела обстоят серьёзно, поэтому от сладостей всё-таки решил избавиться. Часть съел, хотя не особо люблю сладкое, остальное выбросил в мусорный контейнер.

Как оказалось, не зря. По словам Сергея, за все годы, что он ездит через границу, его ещё ни разу так тщательно не досматривали.

— Мне переворошили весь багаж, попросили выбросить бутылку минералки. Но, насколько я понял, многое зависит от смены, на которую попадёшь. Сотрудник, который меня досматривал, выглядел уставшим и раздражённым. Видимо, они и сами не рады, что у них добавилось работы. Поговорив с людьми, я узнал, что многие выбрасывали часть продуктов просто для вида. Мол, вот я выбросил, всё, не трогайте меня. А на самом деле часть «запрещёнки» всё-таки пытались провезти на свой страх и риск.