Путин просчитался 2 Анатолий Несмиян

6.06.2024, 9:55

2,906

Для него что процент, что шестьдесят.

Вчера Путин сообщил, что из-за заморозков погиб 1 процент урожая. Но как оказалось, Путин считал проценты «в среднем по больнице» и на основании самого оптимистичного прогноза по общему урожаю в стране на этот год.

Более конкретно уточнять начинают уже губернаторы. К примеру, в Липецкой области погибло 60 процентов урожая фруктов и ягод.

60 процентов и 1 процент - разница существенная. Но из космических далей мелкие проблемы как-то не очень видны. Главнокомандующий - он все больше про проблемы галактического масштаба, мелочи его не особо интересуют. Для него что процент, что шестьдесят - это несущественные подробности. Вот про аналогов не имеющие на новых физических принципах - тут он оживляется и готов часами, а ваши пустяки - ну кому они интересны.

Анатолий Несмиян, Telegram