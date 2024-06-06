«Это соперничество старше, чем само время» 3 6.06.2024, 10:03

Британец сравнил рогачевскую и глубокскую сгущенку.

Волею судеб блогер из Великобритании оказался в Беларуси и, конечно, решил попробовать нашу национальную кухню. Драники он назвал «картофельными колёсами», но в целом оценил. Также Уильям взял на пробу бабку, колдуны, мочанку и, само собой, белорусскую сгущёнку. Если коротко — понравились обе. Однако с небольшим отрывом кое-какая всё-таки вырвалась в лидеры, пишет telegraf.news.

«Это соперничество старше, чем само время. Лично я считаю себя мастером сгущёнки: она заменила мне кровь. Я типо… ходячий диабет», — такими словами начал видеообзор блогер из Великобритании. Затем он взял по одной банке из Рогачёва и Глубокого, открыл и начал пробовать. Первую Уильям назвал очень «сгущёночной», имея ввиду густую консистенцию. Также британец сравнил её с «потом Бога».

Затем парень достал из холодильника пиццу, чтобы «чем-то закусить» (видимо, к настолько сладкому он не привык). Сгущённое молоко из Глубокого блогеру показалось более жидким, но не менее вкусным. «К вечеру этих двух банок уже не будет. Зуб даю!» — отметил восторженный британец.

В итоге пальма первенства досталась Рогачёву. По словам Уильяма, такой выбор был обусловлен густой консистенцией и более сладким вкусом.

«Самый объективный обзор», — прокомментировал ролик один из белорусов. Другой добавил:

«Это точно. Человек никак не привязан к региону. Правда, остаётся ещё: на вкус и цвет… Вечный спор».

«Мне кажется, Уилл уедет жить в Рогачев, залезет в цистерну со сгущёнкой и растворится в ней, чтобы стать сгущёнкой и обрести счастье», — написал под видео ещё один из пользователей соцсети.