«Шторм Шадоу, Атакамсы»: Путин запутался в наименованиях западных ракет 6.06.2024, 10:21

1,118

Примечательными были выражения лиц присутствующих во время речи.

Российский диктатор Владимир Путин, пытаясь сделать вид знатока военного дела, позорно запутался в наименованиях ракет, которыми ВСУ атакуют базы оккупантов, да еще сделал неправильное ударение на Storm Shadow.

Во время встречи с руководителями пропагандистских агентств в среду, 5 июня, Путин заявил, что дальнобойные ATACMS в Украине якобы пускают не украинские военные, а западные войска.

Но дальше диктатора вовсе понесло - он начал путать наименования ракет, запутывался, выговаривая их на английском, и делал ошибки в ударениях.

«Здесь нужно… на-а-а… две части разделить эту тему. Первое - это обычное оружие, это вот системы залпового огня дальнобойные… Там, 70 км и подобное… Они применяются… И действительно…эм-м-м, украинские военнослужащие могут это делать самостоятельно. А вот что касается, что касается высокотехнологичных средств поражения дальнего радиуса действия…Таких как Шторм Шадоу, или Атакамсы… американские… Вот как используются? Украинские военнослужащие не могут самостоятельно нанести удар этими ракетами», - продолжил Путин.

Примечательными были выражения лиц присутствующих и скучающих пропагандистов. Один из гостей даже прикрыл рот ладонью.