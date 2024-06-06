FT: Китай тайно вербует пилотов западных истребителей 6.06.2024, 10:33

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иллюстративное фото Charter97.org

Предлагает непомерные зарплаты.

Страны Запада обеспокоены тем, что Народно-освободительная армия Китая вербует западных пилотов-истребителей. Об этом пишет Financial Times.

Разведка США и нескольких других стран сделали предупреждение, что Китай продолжает вербовать действующих и бывших пилотов из США и стран НАТО, несмотря на попытки заблокировать эту практику.

«Чтобы преодолеть свои недостатки, армия Китая агрессивно привлекает западных военных талантов для обучения своих авиаторов, используя частные фирмы по всему миру, которые скрывают свои связи с КНР и предлагают новобранцам непомерные зарплаты», — сказал Майкл Кейси, директор NCSC — Национального центра кибербезопасности.

Беспокойство по этому поводу усилилось когда в 2022 году стало известно, что бывшие пилоты Великобритании помогали обучать китайских военных пилотов в частной школе Test Flying Academy of South Africa.

Западные партнеры предприняли несколько шагов по предотвращению вербовки западных пилотов, но Китай и дальше пытается искать варианты.

«Для некоторых бывших военных пилотов возможность снова летать на экзотических истребителях может быть привлекательной, тем более, если это сопровождается высокой зарплатой», — сказал один американский чиновник.

В рамках обучения китайцы стремились получить информацию о западных самолетах, их возможностях и тактике, которая может быть использована, например, против Тайваня.

Вербовщики предлагали высокую оплату за работу в Китае, Южной Африке и других странах. Западных пилотов искали также через хедхантеров и профессиональные сетевые сайты.

Один американский чиновник сказал, что некоторые бывшие западные пилоты истребителей призвали своих коллег присоединились к процессу учений китайских авиаторов.