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«Чик — и ты уже на небесах»

  • 6.06.2024, 10:49
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«Чик — и ты уже на небесах»

В Госдуме РФ сделали скандальное заявление.

Россия может нанести ядерный удар по любой стране НАТО и не только, заявил председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

«Технически, исходя из наших возможностей, мы можем нанести удар по любой стране — и НАТО, и не НАТО, и любой вообще. Но вот на каких основаниях мы будем такие решения принимать, это уже посмотрим исходя из конкретной ситуации», — сказал Картаполов «Парламентской газете».

«Они думают, что могут бесконечно с нами играть — нет, не могут. Помните, как говорилось в замечательном советском фильме «Место встречи изменить нельзя»: «Да ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик — и ты уже на небесах». И тут будет так же», — заключил Картаполов.

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