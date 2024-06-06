В российском Кемерово в серьезное ДТП попал белорусский трамвай 4 6.06.2024, 10:57

2,576

Десятки человек пострадали.

В российском городе Кемерово утром 6 июня столкнулись трамваи, по последним данным, пострадали свыше 90 человек, один погиб; число пострадавших может увеличиваться.

Возможной причиной аварии могли стать проблемы с тормозной системы. «Интерфакс» приводит объяснения представителей Кемеровской электротранспортной системы (КЭТК). По их словам, «сначала трамвай на тяжелом участке, который идет под уклоном, по неизвестной причине не затормозил и под действием центробежной силы из салона выпали два человека». При этом в КЭТК отмечают, что водитель не мог открыть двери, скорее всего «они были выдавлены под напором пассажиров». Далее транспорт продолжил движение и врезался в другой трамвай, стоявший на остановке.

«Сейчас рассматривается две версии произошедшего: человеческий фактор и техническая», — отметили в пресс-службе КЭТК. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

На одном из трамваев видна старая эмблема предприятия «Белкоммунмаш».

Между тем глава города Анисимов отметил, что износ кемеровских трамваев достигает 90%. «Они устаревшие, их возраст составляет до 40 лет», — отметил он в интервью ТАСС. Городские власти сейчас ищут финансирование, чтобы обновить парк.