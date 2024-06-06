CBS: РФ в ближайшие недели может начать военные учения в Карибском море 11 6.06.2024, 11:06

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Российские корабли совершат заходы на Кубу и, возможно, в Венесуэлу.

Соединенные Штаты ожидают, что Россия начнет воздушные и военно-морские учения в Карибском бассейне в ближайшие недели.

Об этом заявил неназванный американский чиновник, сообщает CBS News.

Учения с участием российских военных кораблей и дальних бомбардировщиков станут первыми одновременными воздушными и военно-морскими маневрами, которые Россия проводит в Карибском бассейне с 2019 года. США интерпретируют их как ответ на американскую поддержку Украины и активизацию учений США с союзниками по НАТО.

Однако, по словам чиновника, учения были запланированы уже давно, и маловероятно, что они являются ответом на недавнее частичное снятие президентом США Джо Байденом запрета на использование Украиной предоставленного Вашингтоном оружия против целей на территории России.

По словам чиновника, российские учения не рассматриваются как прямая угроза для США.

Ожидается, что российские корабли совершат заходы на Кубу и, возможно, в Венесуэлу, а учения продлятся в течение лета и завершатся всемирными военно-морскими учениями осенью.