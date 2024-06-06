«Бизнес едва дышит» 8 6.06.2024, 11:07

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Как лукашисты решают проблемы «Белкоопсоюза».

Глава «Белкоопсоюза» Инесса Короткевич внесла «инновационное» предложение. Решить финансовые проблемы ее организации — пережитка советских времен — она предлагает за счет… торговых сетей.

«Обязать тех, кто работает в основном в городах, отчислять процент на спонсирование убыточного лукашенковского монстра, которого она возглавляет», — пишет читатель сайта Charter97.org.

Белорусский ритейл едва на плаву из-за изменения ассортимента и прыжков цен под действием санкций, отмечает наш читатель.

«Не хватает персонала, который бежит заграницу от репрессий и нищеты лукашенковского рая.

И таких причин десятки, основная из которых – контроль агрохунты над ценообразованием, многие товары приходится продавать в убыток. Часть ритейла не выдерживает руководства и разоряется. Сейчас сворачивают деятельность «Буслик» и «Остров чистоты». А на место белорусских сетей радостно заходят российские.

Вместо того, чтоб переформатировать и перевести на коммерческие принципы работы коррумпированный «Белкоопсоюз», лукашисты хотят решать свои популистские задачи за счет едва дышащего бизнеса и белорусов. Новые налоги будут компенсироваться за счет роста цен для простых людей», — резюмирует белорус.