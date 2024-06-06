закрыть
6 июня 2024, четверг, 13:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Бизнес едва дышит»

8
  • 6.06.2024, 11:07
  • 4,212
«Бизнес едва дышит»

Как лукашисты решают проблемы «Белкоопсоюза».

Глава «Белкоопсоюза» Инесса Короткевич внесла «инновационное» предложение. Решить финансовые проблемы ее организации — пережитка советских времен — она предлагает за счет… торговых сетей.

«Обязать тех, кто работает в основном в городах, отчислять процент на спонсирование убыточного лукашенковского монстра, которого она возглавляет», — пишет читатель сайта Charter97.org.

Белорусский ритейл едва на плаву из-за изменения ассортимента и прыжков цен под действием санкций, отмечает наш читатель.

«Не хватает персонала, который бежит заграницу от репрессий и нищеты лукашенковского рая.

И таких причин десятки, основная из которых – контроль агрохунты над ценообразованием, многие товары приходится продавать в убыток. Часть ритейла не выдерживает руководства и разоряется. Сейчас сворачивают деятельность «Буслик» и «Остров чистоты». А на место белорусских сетей радостно заходят российские.

Вместо того, чтоб переформатировать и перевести на коммерческие принципы работы коррумпированный «Белкоопсоюз», лукашисты хотят решать свои популистские задачи за счет едва дышащего бизнеса и белорусов. Новые налоги будут компенсироваться за счет роста цен для простых людей», — резюмирует белорус.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос
Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев