Что имел в виду Путин? 3 Сергей Пархоменко

6.06.2024, 11:09

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Российский диктатор рассказал, как представляет себе «асимметричный ответ».

Свихнувшийся диктатор вчера сказал руководителям мировых информационных агентств про то, как он себе представляет «асимметричный ответ» на самое неприятное для него решение:

«Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России?»

Что он имел в виду?

Кубу, прежде всего. Новый Карибский кризис — вот что он обещает.

Можно было бы подумать, что еще речь идет о Северной Корее: дескать, нашпиговать ее ракетами и угрожать Японии и американским базам в Тихом океане. Но нет, хозяин — а Путин теперь общается с Си только стоя на четвереньках, не позволит.

Что еще?

Выгрузить ракеты на Шпицбергене и целиться в Норвегию и Британию?

Затащить пусковую установку в какой-нибудь алжирский оазис или в деревню в Мали, и навестись на базу французского Иностранного легиона где-нибудь в том регионе?

Еб*нутым нет покоя. Мало ли, что ему еще в голову придет.

Сергей Пархоменко, Telegram