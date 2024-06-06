Forbes: Украинские военные устроили трехдневный рейд, чтобы угнать российский «Царь-танк» 4 6.06.2024, 11:16

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Он является одним из самых эффективных устройств радиопомех для защиты от БПЛА.

В начале апреля российские десантники атаковали позиции украинской 12-й бригады «Азов» под Тернами, к западу от Кременной на востоке Украины. Подорвавшись на минах и испугавшись украинских БПЛА оккупанты, которые выжили, покинули технику и убежали со своих позиций. Это дало возможность ВСУ получить трофей.

Россияне оставили почти неповрежденный и совершенно новый танк Т-72Б3М. Как пишет Forbes, он является одним из самых громоздких и, теоретически, самых эффективных устройств радиопомех для защиты от беспилотников, которые кто-либо видел в войне России против Украины.

Бригада «азовцев» потратила три дня, чтобы проверить, отремонтировать и поднять 51-тонный Т-72. Через два месяца его перекрасили и приписали к тому же танковому батальону, который помог его похитить.

Это один из двух трофейных Т-72Б3М, которые находятся на вооружении 12-й бригады «Азов». Украинцы прозвали его «Царь-танк» или «Царь-РЭБ» - за «электронную борьбу». У него была огромная система РЭБ с дополнительными батареями по бокам, привязанными тросами.

«Почему россияне навалили столько техники глушения на один танк, очевидно. В течение шести месяцев, начиная с октября, дружественные России депутаты-республиканцы в Конгрессе США блокировали дальнейшую помощь США Украине, лишив украинские бригады артиллерийских снарядов и противотанковых ракет, необходимых для отражения российских нападений. Поэтому украинцы запустили быструю программу по созданию в сотнях крошечных мастерских до 100 000 взрывоопасных беспилотных летательных аппаратов FPV как промежуточное средство в огневой мощи. Когда крошечные украинские беспилотники заполонили небо, россияне пытались развернуть средства защиты от беспилотников, включая средства помех, которые могли блокировать сигналы управления беспилотниками», - объясняет издание.

«Царь-танк», вероятно, представлял собой зенит российского боевого глушения беспилотных летательных аппаратов. Сейчас уже известно, как проходила операция по его похищению.

В ночь на 3 апреля разведчики подкрались к танку, чтобы осмотреть его. Они нашли его запутанным в колючей проволоке на неразорвавшейся противотанковой мине. Танк был разряжен, поскольку экипаж сбежал из него, не выключив предварительно систему управления огнем.

В ночь на 4 апреля бригада «решила действовать» и угнать танк. Команда саперов и танковый экипаж незаметно вернулись к Т-72, чтобы очистить любую боевую взрывчатку, включая мину под танком, и установить новые батареи.

А уже в ночь на 5 апреля пришло время вывезти его к позициям ВСУ. Пехота и операторы беспилотников наблюдали с безопасного расстояния. Наготове работали медики и бригада скорой помощи. Саму кражу осуществляли два танкиста с позывными «Байдар» и «Тенор». Они подбежали к Т-72, игнорируя ближний российский артиллерийский залп, и управляли танком, не включая фар.

«Тенор», который был за рулем, ничего не видел, а «Байдар» стоял в башне, надев очки ночного видения и принимая указания по радио от ближайших войск.

Из-за плохой видимости танк на максимальной скорости влетел в воронку от снаряда, в результате чего водитель получил сотрясение мозга, но все равно смог вывезти технику за линии обороны ВСУ.

Украинская разведка изъяла глушители для тщательного осмотра. Экипажи 12-й бригады «Азов» устранили некоторые поверхностные повреждения, в частности разбитое стекло на первой контрольной оптике, и передали Т-72 танковому батальону бригады. Поскольку большинство Т-72Б3М являются российскими, а дружественный огонь представляет острую опасность, танкисты написали «Азов» большими белыми буквами сбоку своего приза.