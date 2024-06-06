После сенсационного поражения на «Ролан Гаррос» Арина Соболенко рассказала о проблемах с желудком 15 6.06.2024, 11:23

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Теннисистка несколько дней чувствовала себя плохо.

5 июня Арина Соболенко не пришла на пресс-конференцию после проигранного четвертьфинала на «Ролан Гаррос», но пресс-служба Женской теннисной ассоциации распространила небольшой комментарий спортсменки после матча.

«Мне было тяжело физически. Последние несколько дней чувствовала себя плохо из-за какого-то желудочного заболевания, так что было непросто [играть]. Да, это было несколько дней. Я сделала все, что могла, чтобы попытаться справиться с этим», — сказала Соболенко.

По ходу матча с Андреевой Арина брала короткие медицинские тайм-ауты, но, по словам белоруски, она не думала о том, чтобы сняться: «Всегда делаю все возможное, чтобы бороться до конца. Мне нужно было продолжать пытаться и просто надеяться, что смогу найти способ [победить] и почувствовать себя немного лучше».

Напомним, в матче за выход в полуфинал на «Ролан Гаррос» вторая ракетка мира Соболенко проиграла 38-му номеру рейтинга Мирре Андреевой. 17-летняя россиянка победила в трех сетах — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.